Colombia, strage di difensori dei diritti umani durante la pandemia (Di giovedì 9 luglio 2020) Dall'inizio del 2020 in Colombia sono stati uccisi 100 difensori dei diritti umani, 28 dei quali dopo il 25 marzo, quando il governo ha imposto la quarantena obbligatoria. Nel paese sudamericano i difensori dei diritti umani sono obiettivi facili da colpire. La pandemia ha solo peggiorato la situazione. Chi vuole eliminarli sa dove trovarli. Danelly Estupiñán è una delle attiviste più note dell'Associazione delle comunità nere del dipartimento di Buenaventura, in Colombia. L'anno scorso ha (...)

