Cassa integrazione INPS maggio e in deroga: anticipo Banca, cosa non ha funzionato? (Di giovedì 9 luglio 2020) A seguito dell’intervento della Vice Presidente INPS Maria Luisa Gnecchi che ricordava della possibilità di chiedere l’anticipo della Cig in Banca per un valore di 1.400 euro corrispondenti a 9 settimane, moltissimi sono stati i lavoratori che ci hanno rilasciato una loro testimonianza per spiegarci di averci provato o di essersi almeno informati, dicendoci cosa non ha funzionato. Pubblichiamo alcune delle interessati testimonianze rilasciateci e di seguito cosa prevede l’accordo Abi. anticipo in Banca Cassa integrazione INPS: le testimonianze di chi lo ha richiesto Alessandra: “Ho ricevuto i 1.400 euro dalla Banca. Poi la Cassa ... Leggi su pensionipertutti

matteosalvinimi : Grazie Conte, grazie Lamorgese, grazie PD e 5 Stelle! Smartphone e tamburi: finalmente arriva qualcuno a pagarci la… - matteosalvinimi : Da Conte le solite chiacchiere, come sulla cassa integrazione e i soldi promessi dalle banche. Se non si azzerano b… - fanpage : Salvini non andrà all’incontro con Conte: “Questo chiacchierone paghi prima la cassa integrazione” - DOscarLancini : RT @ValerioMalvezzi: Non tolgono le tasse agli imprenditori disperati e i lavoratori aspettano la cassa integrazione, ma quelli della nuova… - lameziainstrada : Trasporto su Gomma, Faisa Cisal: 'Due mila lavoratori senza cassa integrazione. La beffa del Covid'… -