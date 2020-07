ABI: 800mila domande a Fondo Garanzia per 49 mld (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – L’ABI segnala che ieri, 8 luglio, hanno superato le 800 mila (802 mila) le domande pervenute dalle banche al Fondo di Garanzia, per circa 49 miliardi (48,98) di Euro, un miliardo in più del giorno prima. Di queste, hanno raggiunto le 700 mila le domande fino a 30 mila Euro, per circa 14 miliardi (13,96) di Euro. Si tratta di risultati molto importanti, frutto dell’impegno continuo di tutti coloro che lavorano nelle banche e che l’ABI ringrazia. Leggi su quifinanza

