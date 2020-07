Xbox Series X: gli upgrade dei giochi alla versione next-gen dovrebbero essere gratuiti secondo Microsoft (Di mercoledì 8 luglio 2020) Xbox avrebbe detto agli sviluppatori che non potranno vendere come DLC gli upgrade dei giochi alla versione Xbox Series X, in alternativa allo Smart Delivery.Questo secondo fonti editoriali con conoscenza delle politiche next-gen di Microsoft, che hanno dichiarato a VGC che le aziende che lavorano su giochi cross-gen sono state incoraggiate a offrire sia la versione attuale che quella di prossima generazione senza costi aggiuntivi, tramite lo Smart Delivery o il loro programmi, come il Dual Entitlement di EA.Tuttavia, gli sviluppatori e publisher che scelgono di non supportare Smart Delivery possono ancora offrire agli utenti uno sconto sull'acquisto di una seconda versione next-gen del gioco su Microsoft Store. Teoricamente, i publisher third party potrebbero anche far pagare gli upgrade dei giochi fisici tramite i propri programmi, ad esempio tramite promozioni dei rivenditori.Leggi ... Leggi su eurogamer

