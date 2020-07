Tuttosport: l’Inter vuole Allan e pensa ad uno scambio con Vecino (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tuttosport scrive dell’interesse dell’Inter per Allan, per rinforzare il centrocampo. Il nome del brasiliano è tra i più papabili per i nerazzurri, insieme a quelli di Kessie e Vidal. “Sembra arrivato il momento dell’addio di Allan al Napoli. Per il brasiliano – non più titolare inamovibile, complici anche gli infortuni – De Laurentiis chiede 35-40 milioni, ma se il Napoli accettasse ancora la moneta di scambio Vecino, allora l’operazione per l’Inter potrebbe avere contorni più sostenibili, anche perché il brasiliano percepisce 2 milioni e non chiederebbe ingaggi alla Lukaku”. L'articolo Tuttosport: l’Inter vuole Allan e pensa ad uno scambio con Vecino ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Tuttosport: l’Inter vuole Allan e pensa ad uno scambio con Vecino Per il brasiliano De Laurentiis chiede 35-40 mili… - UgoBaroni : RT @tuttosport: - DBenedectus : L'interrogativo posto da Tuttosport su Sensi The post Inter, Sensi ancora out. E TS pone il dubbio: “Forse il calci… - Juanfrancasti : RT @tuttosport: - tuttosport : -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport l’Inter Pogba, la Juve c'è: lo United deve venderlo in fretta Tuttosport