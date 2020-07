Torino – Brescia – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di mercoledì 8 luglio 2020) Torino – Brescia questa sera alle 21:45 giocheranno per la 31a giornata di Serie A, in una sfida salvezza che può permettere ai granata di allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i lombardi possono sperare ancora in una salvezza difficile. Torino – Brescia: come arrivano alla gara Il Torino è reduce da tre sconfitte consecutive e la cura Longo non ha portato benefici alla compagine granata, che si trova a 4 punti dalla zona retrocessione. Questa sera in quello che è un vero spareggio Belotti e compagni non possono fare altro che vincere per non rischiare di veder il loro vantaggio sulla terzultima diminuire ancora e vivere un finale di stagione di pura passione alla quale molti giocatori della rosa non sono abituati. Il Brescia è ritornato al successo nell’ultima gara, battendo un avversario ostico come il Verona e si sono riaccese le ... Leggi su giornal

lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - MarisciaFox : RT @VittoRoto: L'#Inter ha perso 18 punti da situazioni di vantaggio, solo Torino (19) e Brescia (31) hanno fatto peggio. [La Gazzetta del… - ItalianoCalcio : 6 Serie A games today: ?? | Fiorentina-Cagliari ?? | Genoa-Napoli ?? | Atalanta-Sampdoria ?? | Roma-Parma ?? | Bol… - TrafficoA : Milano-Cormano - Code a tratti A4 Torino-Brescia Code a tratti tra Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Cormano per traffico inten... - liberatoferrara : RT @PSN1926: Fantacalcio-mania: Le probabili formazioni di Torino -Brescia @persemprena -