Sorrento, la Giunta comunale approva il bilancio consuntivo (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Giunta comunale di Sorrento ha approvato questa mattina il bilancio consuntivo 2019. L’avanzo ammonta a circa 20 milioni di euro, di cui una parte pari ad euro 11mila e novecento accantonata per disposizioni normative, una parte vincolata di 5 milioni circa ed una parte destinata ad investimenti pari a un milione e 500mila euro. L’avanzo disponibile, che ammonta ad un milione e seicentomila euro, consentirà all’amministrazione di avere a disposizione una somma consistente da destinare a tutte quelle attivita’ necessarie alla soluzione dei problemi legati alla pandemia e alle famiglie in difficolta’. “E’ stato un lavoro molto complesso ed articolato, non solo perche’ le problematiche legate alla pandemia, ma anche alla carenza di ... Leggi su ildenaro

