Scontro tra Pierlugi Diaco e Katia Ricciarelli: “Vuoi menarmi?” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ennesimo Scontro tra Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli durante il programma ‘Io e Te’, condotto proprio da Diaco. La cantante afferma di volergli menare Sempre pungente e pronto allo Scontro Pierluigi Diaco, conduttore del programma ‘Io e Te’ in onda sulla Rai. Il presentatore, nella puntata di oggi ha avuto un diverbio con la cantante lirica Katia Ricciarelli proprio all’inizio del programma. Diaco ha paragonato la Ricciarelli a Tina Cipollari, nota protagonista dei pomeriggi di Canale 5 insieme a Maria De Filippi a ‘Uomini e Donne’. La regina della lirica italiana non ha accettato al paragone rispondendo se ci fosse qualcuno pronto a menare il conduttore al ... Leggi su bloglive

Linkiesta : Anche di fronte a una dinamica globale come lo scontro tra #HongKong e #Cina, #Salvini è riuscito a monopolizzare l… - M_Fedriga : Secondo il sottosegretario agli Esteri del #GovernoConte @MLP_officiel e #Orban sono dei nazisti. Ma può un sottose… - NicolaPorro : #MatteoSalvini si reca a #Mondragone e viene contestato dai centri sociali. La lite a #QuartaRepubblica tra… - yxMaaTT : @Domynic996 spero sia solo una casualità e non mi preoccupo tanto perché quando ci sta da reagire e far vedere il n… - Luca_Fantuzzi : @AndreaBitetto @davcarretta Noto che, purtroppo, entrambi i sovranisti in questione hanno l'Euro. La sua citazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Le tappe dello scontro tra Trump e l'Oms AGI - Agenzia Italia Scontro Sindaci/Regione, si torna indietro. Si lavora per un Consiglio Valle straordinario

Aosta - Dopo l'incontro tra i Primi cittadini e le autorità regionali ... fermo restando che ogni gruppo politico era libero di parteciparvi o meno. Lo scontro istituzionale non fa mai bene: il ...

Incidente al bivio per il castello di San Martino a Priverno: grave un motociclista

In un gravissimo incidente stradale che si è verificato intorno a mezzogiorno di oggi tra un'utilitaria e una moto sono rimasti seriamente feriti un motociclista e una ragazza, ambedue residenti a Pri ...

Aosta - Dopo l'incontro tra i Primi cittadini e le autorità regionali ... fermo restando che ogni gruppo politico era libero di parteciparvi o meno. Lo scontro istituzionale non fa mai bene: il ...In un gravissimo incidente stradale che si è verificato intorno a mezzogiorno di oggi tra un'utilitaria e una moto sono rimasti seriamente feriti un motociclista e una ragazza, ambedue residenti a Pri ...