Sci, mondo del circo bianco in lutto per la morte del norvegese Jagge (Di mercoledì 8 luglio 2020) Giorno di lutto per il mondo dello sci. Si è spento il norvegese Finn Christian Jagge, oro olimpico nello slalom ai Giochi di Albertville 1992 è morto all’età di 54 anni per una malattia fulminante. "Il nostro amore più grande, il nostro più grande eroe, il miglior papà del mondo e il miglior marito del mondo, è morto oggi, dopo una grave malattia. Il dolore è indescrivibile, siamo completamente devastati", è quanto ha scritto la moglie Trine-Lise Jagge sul suo profilo Facebook. "Finken", come veniva chiamato, conquistò vinto sette gare di slalom in Coppa del mondo. Dopo la sua carriera da professionista è stato come allenatore. "È terribilmente triste. Era solo a ... Leggi su itasportpress

Finn Christian Jagge, 54 anni, campione di sci alpino norvegese, è morto oggi a Oslo a causa una malattia fulminante. Quattro delle sette vittorie in Coppa del mondo, tutte in slalom speciale ...

