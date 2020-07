Salvini non accetta l'invito di Conte: "Non ci vado finchè non paga la cig" (Di mercoledì 8 luglio 2020) AGI - Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha detto che non accetta l'invito del presidente del Consiglio Giuseppe Conte domani a Palazzo Chigi. "Io non vado da nessuno fino a che questo chiacchierone non paga le casse integrazioni promesse", ha affermato Salvini, e ha aggiunto: "Domani pomeriggio ho impegni più importanti con lavoratori e operai". "Noi - ha sottolineato Salvini - non siamo a disposizione di nessuno, prima il signor Conte paga la cassa integrazione a coloro che aspettano da mesi e sblocca i cantieri che stanno sequestrando decine di lavoratori sulla A7". Ne "riparleremo quando avrà mantenuto le sue promesse", ha dichiarato Salvini. Leggi su agi

