Ronaldo | “Non volevamo questo risultato | continuiamo a lavorare”

Cristiano Ronaldo, calciatore della Juventus, ha cosi commentato sul proprio profilo Instagram la sconfitta di ieri sera rimediata nel match contro il Milan. "Non è il risultato che cercavamo, adesso serve solo continuare a lavorare".

DAZN_IT : Non una ripresa per deboli di cuore ?? Capolavoro di Rabiot e Ronaldo per il 2-0 Juve. Il Milan ribalta il match in… - Gazzetta_it : #MilanJuve #Ibrahimovic, il rigore della scossa e lo sfottò a #Ronaldo, 'non quello vero'... - GoalItalia : Tesoro Dybala: l'intesa con Ronaldo cresce e la Juventus gongola [@romeoagresti] - Kataklinsmann : @Cobretti_80 Io quando qualcuno mi spezza il cuore non ce la faccio a dimenticare. Detto questo, quando sarà il mom… - snatch59754412 : 3 5 2 da usare con tutti in condizione appena possibile Buffon Demiral De ligt Chiellini Cuadrado Rabiot Bentacur… -

