Roma-Parma, ore 21.45: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma: (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Parma: (4-3-3) Sepe; Darmian, Alves, Iacoponi, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - pisto_gol : Lazio-Juve 4:1 Ancelotti Roma-Juve 4:0 Lippi Fulham-Juve 4:1 Zaccheroni Juve-Parma 1:4… - Mediagol : #SerieA, #Roma-#Parma: Dzeko contro Cornelius, sfida tra deluse. Le formazioni ufficiali - TuttoIlMercato : Le ufficiali di #RomaParma #Roma (3-4-2-1): P. Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; B. Peres, Veretout, Diawara, Sp… -