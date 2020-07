Paola Perego e l’esorcista: “Ho bruciato cuscini e materassi, sembravo posseduta” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Paola Perego con un libro pubblicato poco più di un mese fa – Dietro le quinte delle mie paure – ha confidato di aver sofferto per molti anni di attacchi di panico. Un mostro, come lo definisce lei, di cui è riuscita a liberarsi solamente una decina di anni fa. Paola Perego e l’esorcista: “sembravo... L'articolo Paola Perego e l’esorcista: “Ho bruciato cuscini e materassi, sembravo posseduta” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Paola Perego e l’esorcista per gli attacchi di panico: “Ho bruciato materassi e cuscini, sembravo posseduta” - andreapalazzo2 : RT @ale_o_ale: @GiusCandela Come lo vedi il probabile talk di Paola Perego al sabato pomeriggio su raidue? Non è rischioso ripartire da una… - ale_o_ale : @GiusCandela Come lo vedi il probabile talk di Paola Perego al sabato pomeriggio su raidue? Non è rischioso riparti… - PortiereV : Il sesto giorno di riposo dei Mondiali è utile a fare il punto sui 22 azzurri. Vierchowod è al terzo mondiale, Ance… - GaiaFromMars : @amorvtxntia paola perego -