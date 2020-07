Pagamento a rate Amazon: come funziona? La novità Creditline (Di mercoledì 8 luglio 2020) Pagamento a rate Amazon: come funziona? La novità Creditline Avevamo già parlato di rateizzazione per le spese su beni venduti da Amazon lo scorso gennaio, a segnalare la ferma volontà del colosso delle vendite online di prevedere tale modalità di Pagamento – quanto meno a livello di test e su prodotti nuovi – anche in Italia, come già in altri paesi del mondo come Canada, Gran Bretagna e Germania. Ora, dopo la fase emergenziale causa coronavirus ed il conseguente lockdown, anche l’azienda di Seattle intende passare dai proclami ai fatti concreti: non attendendo ulteriormente, infatti, Amazon ha lanciato proprio in questi giorni ... Leggi su termometropolitico

kris3m : RT @UfficioStampaBI: #bankitalia Indagine Straordinaria sulle Famiglie italiane: quasi il 40% degli individui indebitati dichiara di avere… - ramses09975976 : RT @UfficioStampaBI: #bankitalia Indagine Straordinaria sulle Famiglie italiane: quasi il 40% degli individui indebitati dichiara di avere… - ariolo_orazio : RT @UfficioStampaBI: #bankitalia Indagine Straordinaria sulle Famiglie italiane: quasi il 40% degli individui indebitati dichiara di avere… - battitomilan7 : @_IlBoris Guarda che 75 mln sono tanti Devi conteggiare le rate dei calciatori acquistati Esempio: giocatore da 35… - cannedcat : RT @UfficioStampaBI: #bankitalia Indagine Straordinaria sulle Famiglie italiane: quasi il 40% degli individui indebitati dichiara di avere… -