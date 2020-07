Niente gol al Franchi, Fiorentina-Cagliari finisce 0-0 (Di mercoledì 8 luglio 2020) FIRENZE (ITALPRESS) – Fiorentina e Cagliari fanno un altro passo verso la permanenza in serie A. Toscani e sardi si dividono la posta in palio al termine di una gara giocata su ritmi per lunghi tratti lenti e compassati ma che non ha mancato di regalare emozioni se è vero che i migliori in campo sono stati i rispettivi portieri, ovvero Cragno e Dragowski. L’inizio è tutto del Cagliari con una rete annullata per fuorigioco al 5′ all’ex Simeone, e con Nainggolan che per i rossoblù domina a centrocampo. La seconda parte è invece di marca viola con Ribery sugli scudi: prima serve Lirola in contropiede ma l’esterno spagnolo sbaglia (26′), poi il numero 7 gigliato impegna in prima persona Cragno su assist di Chiesa, sostituito all’intervallo, mentre nella rosa guidata da ... Leggi su ildenaro

pisto_gol : Per FCapello quello che insegna Sarri non serve a niente. Lo diceva anche di PGuardiola, poi qualcuno gli ha spiega… - stephanssmile : RT @Stetobald: Mi è arrivata la notifica del gol di Mertens ma l'Inter non gioca domani? Grande colpo a parametro 0 di Marotta niente da di… - Elisa85908125 : @sechovoglia @FBiasin Non c'è organizzazione? Non ci sono schemi?ma cosa stai dicendo? Ogni allenatore ha i suoi si… - Notiziedi_it : Niente gol al Franchi, Fiorentina-Cagliari finisce 0-0 - zuma2007 : #Genoa ora cerchiamo 3 punti con la Spal, ma attenzione in difesa, sul primo gol subito niente da dire , ma sul 1-… -