Meloni: «Se supero Fini, missione compiuta» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Intervista a Giorgia MeloniChi sostiene la regina del centrodestraI rapporti di forza con gli alleati, le telefonate con Giuseppe Conte, gli sgambetti dei Cinque stelle. Poi il duello con Matteo Salvini per la premiership, la cortigianeria degli ultimi arrivati, gli insulti sessisti e le avversarie politiche che non tendono la mano. La leader di Fratelli d'Italia è pronta al salto nel futuro, ma con un occhio al passato, cioè ad An. Tra piante di salvia e rosmarino, in un angolo bucolico vicino al Raccordo anulare, c'è il vero quartier generale di Giorgia Meloni. Nel senso che qui, oltre a coltivare spezie, ricarica le forze, accudisce la figlia Ginevra, rincorre la gatta Micia che vorrebbe uccidere tutti i gechi. In questa casa col giardino, il tempo vale oro perché è sempre troppo poco, ma è una ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : Meloni supero Meloni: «Se supero Fini, missione compiuta» Panorama DECRETO SEMPLIFICAZIONI COSA PREVEDE?/ Salvini e Meloni: “Ennesima bufala”

Alle ore 4.07 il CdM ha approvato “salvo intese” il Decreto Semplificazione, mentre ha trovato piena intesa tanto sul Piano Nazionale di Riforma 2020 quanto sullo scostamento di bilancio che giungerà ...

Ascolti tv analisi 6 luglio: Riondino senza rivali. Leone supera Tornatore e Joffre. Meloni pareggia Salvini da Porro. Si sveglia Moreno

Su Rai1 la replica de Il Giovane Montalbano cala un po’ ma raggiunge il 20,5% e stacca il più visto dei film che aveva come colonna sonora la musica di Ennio Morricone: C’era una volta in America, sul ...

Alle ore 4.07 il CdM ha approvato “salvo intese” il Decreto Semplificazione, mentre ha trovato piena intesa tanto sul Piano Nazionale di Riforma 2020 quanto sullo scostamento di bilancio che giungerà ...Su Rai1 la replica de Il Giovane Montalbano cala un po’ ma raggiunge il 20,5% e stacca il più visto dei film che aveva come colonna sonora la musica di Ennio Morricone: C’era una volta in America, sul ...