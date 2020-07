Mauro Pamiro, sul caso del prof trovato morto in un cantiere a Crema spunta la pista della setta spirituale. Indagata la moglie (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il suo corpo era riverso su un fianco, con ferite alla testa e a un braccio. Ma tutto intorno, stando alle prime testimonianze, non c’era neanche una goccia di sangue. Si infittiscono i misteri intorno alla morte di Mauro Pamiro, il docente di informatica 44enne trovato morto in un cantiere edile a Crema lo scorso 29 giugno. Gli inquirenti, che ancora non escludono la pista del suicidio, hanno iniziato a scavare nella vita dell’uomo. Ed ecco spuntare la sua attrazione per una setta spirituale. Per atto dovuto risulta Indagata per omicidio la moglie Debora, ancora ricoverata in psichiatria all’ospedale Maggiore perché in stato confusionale. Tutto è ... Leggi su ilfattoquotidiano

