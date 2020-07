LIVE - Genoa-Napoli 1-1 (45' Mertens, 49' Goldaniga): il Grifone trova il pari (Di mercoledì 8 luglio 2020) premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il LIVE52' - Mariani ha fermato il gioco per qualche secondo per un presunto tocco di mano nell'area del Napoli. Tutto regolare, si prosegue. Leggi su tuttonapoli

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte a Marassi! Continuiamo la corsa, ragazzi! #FinoAllaFine!! Live Match su… - juventusfc : Il LIVE MATCH di #GenoaJuve è su - UgoBaroni : RT @SkySport: Genoa-Napoli 0-1 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #GenoaNapoli Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA #SkySport https:… - calciomercatoit : ??? #GenoaNapoli 1-1 49' - PAREGGIO GENOA! Mertens regala un corner ai rossoblù e Goldaniga svetta sulla battuta di Schone. #SerieA LIVE - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa - Napoli, il secondo tempo della sfida genovese (live) -