Le prime pagine di oggi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il decreto sulle semplificazioni, le stime della Commissione Europea sul PIL, e Bolsonaro positivo al coronavirus Leggi su ilpost

DiMarzio : #Buonanotte con le #PrimePagine e i titoli sportivi dei quotidiani in edicola domattina - gennaromigliore : Anni e anni di polemiche, show televisivi ad hoc, prime pagine, dimissioni di ministri e funzionari. Oggi sul caso… - Nissanitalia : Nel 1947 le prime pagine dei giornali titolavano la scoperta di un UFO sul pianeta Terra. Era un evento straordinar… - Solo_La_Lazio : ?? Buongiorno tifosi della #Lazio! ?? Iniziamo la #rassegnastampa di oggi, #8luglio ?? Le prime pagine sportive - mini_whopper : @MaurizioARicci @A_A_ileen @stanzaselvaggia Le prime pagine di libero degli ultimi anni spesso erano titoli falsi e… -

Ultime Notizie dalla rete : prime pagine

Il Post

Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano delle grandi opere la cui realizzazione dovrebbe essere accelerata grazie all’approvazione del decreto sulle ...Ma che certezza e fiducia dà al Paese tutto questo? Al massimo si tratta di una comunicazione, buona per l'umore dei cittadini e per le prime pagine dei giornali. Ma certo non di uno strumento utile a ...