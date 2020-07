Le 5 domande di Nature. Perché dopo 6 mesi il virus è ancora un rompicato? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Da quando a fine dicembre è emersa quella che era una misteriosa polmonite a Wuhan, che poi si è scoperto essere causata dal coronavirus SarsCov2, 10 milioni di persone si sono ammalate in sei mesi. La pandemia da Covid-19 si è trasformata nella peggiore crisi di salute pubblica degli ultimi 100 anni, con oltre 500.000 persone morte finora. Ma nonostante ciò che si è scoperto, rimangono ancora 5 questioni aperte, quali l’immunità, i requisiti per il vaccino, le origini del virus e le sue mutazioni. A fare il bilancio è la rivista Nature sul suo sito.La prima domanda è perché le persone rispondono in modo così diverso al virus. Alcuni rimangono asintomatici mentre altri sviluppano una polmonite grave, a volte letale. Il consorzio internazionale della COVID-19 Host Genetics Initiative, che ha studiato il genoma di ... Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : Dopo 6 mesi, il nuovo #coronavirus è ancora un rompicapo #Nature, pone 5 grandi domande ancora aperte #ANSA - mante : Le domande senza risposta sul coronavirus - simonebertocchi : RT @HuffPostItalia: Le 5 domande di Nature. Perché dopo 6 mesi il virus è ancora un rompicato? - HuffPostItalia : Le 5 domande di Nature. Perché dopo 6 mesi il virus è ancora un rompicato? - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Dopo 6 mesi, il nuovo #coronavirus è ancora un rompicapo #Nature, pone 5 grandi domande ancora aperte… -