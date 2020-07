La Roma torna a respirare: Mkhitaryan e Veretout rimontano 2-1 il Parma (Di mercoledì 8 luglio 2020) torna a vincere la Roma. Soffrendo, ma rimontando 2-1 un Parma subito avanti con il rigore di Kucka. AS Roma v Parma Calcio - Serie A Si comincia subito con uno schema su punizione incomprensibile, ma comprensibilmente non riuscito tra Diawara e Pellegrini, mentre il Parma reclama un rigore su Cornelius. Come sempre quando si tratta della Roma, il VAR è solerte e richiama Fabbri che va alla review e concede il calcio di rigore per un fallo di Cristante su Cornelius: dal dischetto Kucka spiazza... Leggi su 90min

ilfoglio_it : Davvero serve un Frecciarossa Roma-Pescara? Il paradosso del grillismo che sospende le leggi. Da Toninelli al 'Mode… - OfficialASRoma : ?? Ecco la nostra formazione per #NapoliRoma ?? ?? Tra i pali torna @paulopez_13 DAJE ROMA! #ASRoma - Calcio_Casteddu : #LegaSerieA, altra prova di forza dell'#Atalanta. Torna alla vittoria la #Roma - sportnotizie24 : #SerieA, 31ª giornata: l'#Atalanta non si ferma, la #Roma torna a vincere. Successi per #Sassuolo e #Torino… - Maria_Intermite : RT @MassimoCaputi: La Roma torna alla vittoria reagendo con determinazione al momento difficile e al gol dello svantaggio. Bene per 75' min… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma torna Calciomercato Roma, torna di moda Mandzukic: svincolato dall’Al Duhail AsRomaLive.it Il Torino piega il Brescia: Longo sorride. L'Atalanta vola, la Roma respira

Il Torino parte forte con il Brescia facendosi pericoloso per tre volte nel primo quarto d’ora di gara: al 5’ Belotti va in gol, ma l’arbitro Doveri annulla per fuorigioco, segnalato dal guardalinee.

L'Atalanta sa solo vincere, si riscattano Roma e Torino

PALERMO (ITALPRESS) – L’Atalanta sa solo vincere: vittima di turno la Sampdoria, mentre torna alla vittoria la Roma e vincono il Sassuolo a Bologna e il Torino nello scontro salvezza contro il Brescia ...

Il Torino parte forte con il Brescia facendosi pericoloso per tre volte nel primo quarto d’ora di gara: al 5’ Belotti va in gol, ma l’arbitro Doveri annulla per fuorigioco, segnalato dal guardalinee.PALERMO (ITALPRESS) – L’Atalanta sa solo vincere: vittima di turno la Sampdoria, mentre torna alla vittoria la Roma e vincono il Sassuolo a Bologna e il Torino nello scontro salvezza contro il Brescia ...