La rianimazione fallisce, ma improvvisamente il cuore ricomincia a battere: cos’è la “Sindrome di Lazzaro”, la morte apparente (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ci sono anche esperti dell’Eurac Research di Bolzano nell’équipe internazionale che ha studiato la “Sindrome di Lazzaro“. Si parla di “Sindrome di Lazzaro” quando un paziente è in arresto cardiaco, il cuore non batte più, l’elettrocardiogramma è piatto e improvvisamente mostra segni di vita, senza alcun intervento esterno, respira, e ricompare il battito. I casi di “Sindrome di Lazzaro” non sono rarissimi, ma le cause sono ancora un mistero. Tra il 37 e il 50% di anestesisti e rianimatori nel mondo ha riportato almeno un caso di pazienti che hanno mostrato segni di vita minuti dopo che la rianimazione era stata dichiarata fallita. L’équipe internazionale composta da medici d’emergenza di vari centri di ricerca – University Hospitals Morecambe Bay Trust (Regno Unito), ... Leggi su meteoweb.eu

