Juve, che stoccata: “Scudetto vinto senza avversari, Rugani è la riserva della riserva” (Di mercoledì 8 luglio 2020) SCONCERTI JuveNTUS- Il giorno dopo la sconfitta per 4-2 contro il Milan, tengono banco le polemiche e i punti di vista sul tracollo bianconero a San Siro. Mario Sconcerti, noto giornalista, nel suo editoriale per “Il Corriere della Sera”, ha analizzato il ko della Juventus con parole decise: “Non ricordo una Juventus così confusa da quando ero bambino. Non è un problema di Scudetto, quello è vinto per mancanza reale di avversari. Il punto è la rapidità con cui si è dissolta un’intera grande squadra. Sconcerti punge la Juventus: “Rugani è la riserva della riserva” Sconcerti ha poi aggiunto: “Tre reti subite in 5 minuti con una serie di errori da dilettanti pure. Rugani stopper è la riserva della riserva ma la Juventus ha buttato via la partita, come fosse già sicura di averla ... Leggi su juvedipendenza

