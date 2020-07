Intesa-UBI, Massiah: “Imprese vogliono più competizione” (Di mercoledì 8 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – A pochi giorni dal via all'Offerta Pubblica di Scambio lanciata da Intesa Sanpaolo, l'amministratore delegato di UBI, Victor Massiah, torna sulla decisione del Consiglio d'Amministrazione della banca di respingere l'offerta. Fino al 28 luglio, gli azionisti UBI potranno decidere se aderire al piano di Intesa o se rimanere soci dell'istituto guidato da Massiah.“Come impatterà l'offerta di Intesa è difficile da dire”, afferma in una intervista all'Italpress Massiah. “Se dovesse avere successo, molti territori non sarebbero più serviti nè da UBI nè dalla stessa Intesa. Nei territori lombardi per esempio Intesa ha previsto di cedere 500 filiali a BPER. Il nostro Consiglio si ... Leggi su liberoquotidiano

