«Il Ponte di Genova torna ai Benetton» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nei giorni scorsi il sindaco di Genova Marco Bucci aveva polemizzato con il governo sul Ponte di Genova facendo sapere che in qualità di commissario per la costruzione non aveva ancora ricevuto indicazioni su a chi dovesse consegnare l’opera non appena completata. La polemica serviva a far notare che nonostante le tante promesse e le tantissime minacce, il governo non si era ancora mosso nei confronti della revoca delle concessioni con ASPI. Oggi MF scrive in un articolo a firma di Luisa Leone che il sindaco ha ricevuto indicazioni via lettera di consegnare il Ponte all’attuale concessionario, cioè proprio ai Benetton: Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, dopo essere stata estromessa per legge dalla ricostruzione del viadotto crollato nell’agosto del 2018 a Genova, dovrebbe essere proprio Autostrade per l’Italia a gestire la nuova ... Leggi su nextquotidiano

GiovanniToti : Se davvero le gallerie erano tutte ammalorate, perché non si è fatto nulla in inverno e nei mesi del lockdown? Sare… - matteosalvinimi : Da Conte le solite chiacchiere, come sulla cassa integrazione e i soldi promessi dalle banche. Se non si azzerano b… - FMCastaldo : Sulla ricostruzione del ponte di #Genova forse qualche governatore di regione uscente sta cercando di prendersi i m… - daninovaro : RT @GiancarloDeRisi: I #grillini cercano di fa passare il messaggio che il #merito del ponte di Genova ricostruito non è né di Toti né Buc… - MarcoTalluto : RT @ErmannoKilgore: Come era possibile prevedere che ci fosse sabbia sul fondo della #Laguna di #Venezia, #Salvini perché non fa una visita… -