IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di giovedì 9 luglio 2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di giovedì 9 luglio 2020:Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di giovedì 9 luglio 2020Il professor Faraone vorrebbe incontrare i Cattaneo. Luciano (Giorgio Lupano), intanto, è intenzionato a dire la verità a Federico (Alessandro Fella), ma quest’ultimo lo anticipa e – con Roberta (Federica De Benedittis) presente – svela ai suoi di sapere già che forse non avrà più la possibilità di camminare. Agnese (Antonella Attili) capisce che Salvatore (Emanuel Caserio) e Rocco (Giancarlo Commare) si sono informati sul destino di Giuseppe senza avvisarla e ne è molto dispiaciuta, ma ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni La trama di #DOMANI, #9luglio - ghegola : RT @lisadagliocchib: Lei si spoglia nel paradiso della sua memoria Lei non conosce il destino feroce delle sue visioni Lei ha paura di non… - danielgr31 : RT @lisadagliocchib: Lei si spoglia nel paradiso della sua memoria Lei non conosce il destino feroce delle sue visioni Lei ha paura di non… - Alex00762690 : RT @lisadagliocchib: Lei si spoglia nel paradiso della sua memoria Lei non conosce il destino feroce delle sue visioni Lei ha paura di non… - aleporta12 : RT @darkap89: Il Paradiso delle Signore doppiato in spagnolo, per il debutto sulla tv delle Isole Canarie (disponibile in digitale terrestr… -