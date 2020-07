Harry d’Inghilterra scappa da Adele e fa infuriare la moglie Meghan Markle (Di mercoledì 8 luglio 2020) Harry d'Inghilterra scappa da Adele all'insaputa della moglie. No, non è Beautiful. Non ci sono Ridge né Brooke e neanche cattivoni avidi di denaro e potere che vorrebbero tentare la scalata alla Forrester. Talvolta, come in questo caso specifico, la realtà si spinge ben oltre le più rosee aspettative fino a far esplodere d'ira la misurata e altera Meghan Markle. Secondo quanto riportato da New Idea, che garantisce la notizia come attendibile, il Principe si sarebbe recato da Adele per una visita informale, dal momento che i due sono amici da anni. Harry avrebbe raggiunto la sua amica di vecchia data a Beverly Hills, dove Adele possiede due case che avrebbe addirittura collegato con un tunnel sotterraneo. La bravata di Harry non sarebbe però piaciuta alla moglie Meghan Markle, che non sarebbe stata avvertita della visita di suo marito ad Adele, ... Leggi su optimagazine

