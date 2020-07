Guardiola si espone: maglia anti-razzismo in conferenza (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sono stati tanti fino ad oggi i messaggio da parte del mondo dello sport nei confronti del razzismo e di quanto accaduto negli States a seguito della morte di George Floyd per mano della polizia. In Europa, il mondo del pallone si è esposto: dalla Bundesliga alla Serie A, passando per Liga e Premier League. Giocatori in ginocchio, braccia al cielo e chi, come Pogba, ha persino deciso di omaggiare il movimento Black Lives Matter con un taglio di capelli ad effetto. Anche Pep Guardiola, manager del Manchester City, ha deciso di unirsi alla causa a modo suo.Guardiola: maglia anti-razzismocaption id="attachment 928627" align="alignnone" width="708" Guardiola (getty images)/captionIl tecnico catalano dei Citizens, rispetto alla maggior parte degli allenatori, si è sempre esposto a proposito di certe situazioni delicate. Anche questa volta, Guardiola non è ... Leggi su itasportpress

