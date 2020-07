Gossip News: Chuck Bass arriva a Positano, Gigi D’Alessio in dolce attesa… (Di mercoledì 8 luglio 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Ed Westwick in vacanza in Italia, di Gigi D’Alessio di nuovo nonno, di Temptation Island e i nuovi spoiler e della programmazione televisiva prevista per questa sera. ED WESTWICK/Chuck Bass: Il bello e dannato Chuck Bass di Gossip Girl è approdato in Italia. Il giovane attore è in vacanza a Positano insieme alla bellissima fidanzata Tamara Francesconi. Che bravi! Gigi D’ALESSIO: Il cantautore napoletano ha appena ricevuto una splendida notizia: sta per diventare nonno, di nuovo! Dopo un periodo difficile, dettato dalla separazione con Anna Tatangelo, per lui ... Leggi su velvetgossip

foggylady : RT @Politicks13: La SPECIFICA RICHIESTA DI #Salvini !! 'Non è con il tuo, di figlio, che stai combinando disastri ma con i nostri' le parol… - louisfornellist : RT @Politicks13: La SPECIFICA RICHIESTA DI #Salvini !! 'Non è con il tuo, di figlio, che stai combinando disastri ma con i nostri' le parol… - Politicks13 : La SPECIFICA RICHIESTA DI #Salvini !! 'Non è con il tuo, di figlio, che stai combinando disastri ma con i nostri' l… - ladynu90 : Stefano De Martino umiliato in pubblico per il nuovo flirt con Mariana Rodriguez! Belen gode...… - ParamountItalia : Avvistato! #EdWestwick #GossipGirl -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip News I giornali di gossip e la curiosa estate 2020 Liberoquotidiano.it Stefano De Martino ha tradito Belen Rodriguez? Spunta un nuovo retroscena

In questi ultimi giorni sono piovuti gossip di ogni tipo sulla ormai ex coppia composta ... Voce di corridoio bollata come una fake news dal diretto interessato. Finita qua? Ma nemmeno per idea perchè ...

Belen, l’iPad e il tradimento di Stefano con Alessia Marcuzzi/ “L’ha scoperto così”

Belen, Stefano, Alessia Marcuzzi e Gianmaria Antinolfi: cosa è davvero accaduto? Ecco, passo dopo passo, come la Rodriguez avrebbe scoperto il tradimento Stefano De Martino ha davvero avuto una relazi ...

In questi ultimi giorni sono piovuti gossip di ogni tipo sulla ormai ex coppia composta ... Voce di corridoio bollata come una fake news dal diretto interessato. Finita qua? Ma nemmeno per idea perchè ...Belen, Stefano, Alessia Marcuzzi e Gianmaria Antinolfi: cosa è davvero accaduto? Ecco, passo dopo passo, come la Rodriguez avrebbe scoperto il tradimento Stefano De Martino ha davvero avuto una relazi ...