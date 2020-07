Genoa-Napoli, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Genoa-Napoli, match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2019/2020. A Marassi i rossoblu cercano punti salvezza e non possono permettersi di perdere contro una delle squadre più in forma del campionato, senza obiettivi particolari ma con la voglia di chiudere bene l’annata. Calcio d’inizio fissato per le ore 19.30 di mercoledì 8 luglio. Genoa-Napoli sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti. Leggi su sportface

