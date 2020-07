Fiat Cronos ottiene uno storico risultato (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fiat Chrysler ha annunciato la produzione dell’unità Fiat Cronos numero 100.000, prodotta nel complesso industriale Ferreyra di Córdoba (ARG). La berlina ha una grande quota di integrazione locale, con il 44% dei suoi componenti provenienti da fornitori argentini. La produzione di Fiat Cronos è iniziata ufficialmente a gennaio 2018, ma le prime unità pre-serie sono state consegnate alla fine del 2017. Delle 100.000 auto già costruite, circa il 65% delle unità era destinato all’esportazione, con il Brasile come mercato di destinazione principale. Fiat Chrysler ha annunciato la produzione dell’unità Fiat Cronos numero 100.000 Per la fabbricazione della berlina in Argentina, FCA ha investito 500 milioni di dollari nella modernizzazione dello stabilimento di Cordoba, compresa l’installazione di oltre cento robot, ... Leggi su notizieora

