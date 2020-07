Eleonora Perraro: Marco Manfrini torna in carcere (Di mercoledì 8 luglio 2020) Marco Manfrini, marito di Eleonora Perraro, è tornato in carcere dopo un periodo ai domiciliari a causa dell’emergenza Covid-19. Eleonora è la donna seviziata e uccisa a morsi a Nago Torbole (Trento) lo scorso anno. Marco Manfrini era ai domiciliari, senza indossare il braccialetto elettronico, per motivi di salute. Come informa FanPage, solamente alcuni giorni fa la Procura ha concluso le indagini a carico dell’uomo. L’uomo rischia l’ergastolo. La morte di Eleonora Perraro Tutto è accaduto nel 2019. Eleonora Perraro e suo marito Marco Manfrini, entrambi residenti a Rovereto, erano usciti per fare una gita a Nago Torbole. Con loro avevano portato anche il cane di Eleonora. La 43enne aveva una gamba ingessata e riusciva a muoversi solo con l’ausilio delle stampelle. La sera, dopo aver mangiato e bevuto, i due coniugi avrebbero avuto un ... Leggi su kontrokultura

