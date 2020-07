Coronavirus, i segreti della pandemia: “Esisteva già nel 2012” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Cosa sappiamo davvero del nuovo Coronavirus Sars-CoV-2? Da dove ha origine la pandemia di Covid-19 che secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non ha raggiunto ancora il suo culmine? Secondo un’inchiesta del giornale inglese Sunday Times, il Coronavirus avrebbe fatto la sua comparsa in Cina già quasi dieci anni fa, nel 2012. Polmoniti anomale Lo riporta online sull’Agi Eugenio Buzzetti. Stando ai risultati dell’inchiesta britannica, sei persone svilupparono una polmonite anomala dopo essere state mandate a ripulire una miniera di rame abbandonata nello Yunnan, l’estremo sud della Cina. Quella insalubre miniera era colma di guano e pipistrelli. Un terreno fertilissimo per la nascita e lo sviluppo di micro-organismi e agenti patogeni letali. Tre dei sei operai in questione morirono ... Leggi su velvetgossip

TortoricAurelio : RT @a_meluzzi: Il colonnello Kvachkov, ex dei servizi segreti militari russi:”coronavirus operazione terroristica per controllare la popola… - mgmariella : RT @a_meluzzi: Il colonnello Kvachkov, ex dei servizi segreti militari russi:”coronavirus operazione terroristica per controllare la popola… - simo26110561 : RT @a_meluzzi: Il colonnello Kvachkov, ex dei servizi segreti militari russi:”coronavirus operazione terroristica per controllare la popola… - avatar1dory : RT @a_meluzzi: Il colonnello Kvachkov, ex dei servizi segreti militari russi:”coronavirus operazione terroristica per controllare la popola… - PallaCarlo : RT @a_meluzzi: Il colonnello Kvachkov, ex dei servizi segreti militari russi:”coronavirus operazione terroristica per controllare la popola… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus segreti Coronavirus, dalla liquirizia un'arma per «bloccare» il Covid: i segreti dello... Il Mattino Coronavirus, i segreti della pandemia: “Esisteva già nel 2012”

Cosa sappiamo davvero del nuovo coronavirus Sars-CoV-2? Da dove ha origine la pandemia di Covid-19 che secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non ha raggiunto ancora il suo culmine? Seco ...

OPINIONI / ALLA FINE IL RECORD E’ ARRIVATO

Erano i detentori dei segreti dei medicinali segreti ... È una lotta quotidiana per la sopravvivenza, non solo per il Covid-19 ma anche perché le leggi vengono smantellate, la demarcazione e la ...

Cosa sappiamo davvero del nuovo coronavirus Sars-CoV-2? Da dove ha origine la pandemia di Covid-19 che secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non ha raggiunto ancora il suo culmine? Seco ...Erano i detentori dei segreti dei medicinali segreti ... È una lotta quotidiana per la sopravvivenza, non solo per il Covid-19 ma anche perché le leggi vengono smantellate, la demarcazione e la ...