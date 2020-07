Coronavirus, ad ammalarsi ora sono gli stranieri: allarme Veneto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sette nuovi casi positivi al Coronavirus in Veneto, c’è anche una bimba di un anno. Zaia, preoccupato dai troppi casi d’importazione, prepara misure drastiche. Spesso ci eravamo chiesti perchè in piena epidemia, fossero pochissimo gli stranieri che si contagiavano, specialmente gli africani. Buon per loro ma evidentemente era solo una serie di circostanze fortunate non era vero che fossero immuni al Coronavirus, purtroppo. Oggi sono sette i nuovi casi di Coronavirus registrati in Veneto. Tra questi c’è anche una bimba di un anno, figlia di un uomo di origini camerunesi, a sua volta già positivo. Degli altri nuovi positivi tre sono italiani, due sono anziani di origine kosovara (di 67 e 75 anni) e poi c’è una donna di 36 anni nata in Brasile. Gli attuali positivi sono 386, i soggetti in isolamento sono ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ammalarsi Coronavirus, immuni senza contagio: ecco i soggetti che potrebbero non ammalarsi mai AbruzzoLive Coronavirus, tutto quello che ancora non sappiamo

a ridurre il rischio di complicanze polmonari senza escludere però la possibilità di ammalarsi. Molto dipenderà dalle capacità o meno del sistema immunitario di sviluppare e mantenere difese nel tempo ...

Bergamo, triste primato nazionale: 30 vittime Covid si sono ammalate sul lavoro

L’aggiornamento Inail sulle denunce di infortunio per Covid-19, con dati che arrivano fino al 15 giugno scorso, conferma il primato della Provincia di Bergamo nella classifica delle morti bianche: son ...

