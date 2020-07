Cassa integrazione, due milioni di lavoratori aspettano da marzo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sono 2 milioni i lavoratori ancora in attesa della Cassa integrazione. Si tratta di 1,5 milioni di persone che dipendono dall’Inps, mentre i restanti 500mila attendono i soldi dal Fondo degli Artigiani che però deve essere rifinanziato. In molti aspettano ancora i soldi di marzo o aprile, o di entrambi i mesi. In misura minore, quelli di maggio a cui si sono accodate le più recenti richieste di giugno. Eppure all’Inps i soldi non mancano. Fondi all’Inps, no al Fondo degli Artigiani A conti fatti, scrive Repubblica, nel caso dell’Inps i soldi ci sono: 17,6 miliardi stanziati dal Cura Italia e dal decreto Rilancio. Per quanto riguarda il Fondo degli artigiani, il Cura Italia ha messo a disposizione soltanto 60 milioni ... Leggi su quifinanza

