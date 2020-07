Cade dalla bici muore sul colpo 38enne aquilano (Di mercoledì 8 luglio 2020) L'Aquila - E' Luca Moro, 38enne dell'Aquila l'uomo che ha perso la vita a causa di in un incidente avvenuto mentre a cavallo della sua bici da trail stava attraversando la pineta di Roio. L'uomo che era in compagnia di alcuni amici avrebbe perso il controllo della bici e sarebbe caduto battendo la testa morendo sul colpo, e a nulla sarebbero valsi i soccorsi prestati. La notizia ha colpito profondamente la comunità cittadina dove il Moro era molto conosciuto leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv

E' Luca Moro, 38enne dell'Aquila l'uomo che ha perso la vita a causa di in un incidente avvenuto mentre a cavallo della sua bici da trail stava attraversando la pineta di Roio. L'uomo che era in compa ...

E' Luca Moro, 38enne dell'Aquila l'uomo che ha perso la vita a causa di in un incidente avvenuto mentre a cavallo della sua bici da trail stava attraversando la pineta di Roio. L'uomo che era in compa ...