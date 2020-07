Almanacco del 08-07-2020 ore 07:30 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Almanacco del giorno mercoledì 8 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Adriano III Papa nome Adriano deriva dal latino Adriano Che significa abitante proveniente da adriauto Adria Con riferimento alle odierne antiche città di Atri odiate che si contendono anche l’onore di aver dato il nome al mare Adriatico sono nati oggi Anjelica Huston Donatella Rettore Kevin Bacon e noi andiamo a fare e come Ti facciamo gli auguri oggi non mi sono arrivati che inviato tutto Non sappiamo più chi fa gli anni oggi chi nasce chi non nasce è come la facciamo come la mettiamo è giovane Roger e ce li abbiamo i compleannisempre a preoccupare li facciamo a Riccardo a Giovanni alla bella Petra na Ciao Avetrana Tantissimi auguri Qui si cresce veramente come passa il tempo va bene Noi andiamo subito a fare un bellissimo viaggio nel ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Almanacco del 08-07-2020 ore 07:30' su @Spreaker #almanacco - bassairpinia : ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledì 8 luglio 2020 - - amaveronags1 : Il buongiorno con l'almanacco del giankadaliston, a la ciesa de S. Anastasia. #pensierodelgiorno Non abituare le pe… - sulsitodisimone : 8 Luglio 1889 - Viene fondato ed esce il primo numero del Wall Street Journal - sulsitodisimone : santi del 08/07 -

Ultime Notizie dalla rete : Almanacco del L'Almanacco del giorno - News, trattative e retroscena del 07/07 Tutto Lega Pro L’almanacco del Giunco: l’8 luglio nasce il Wall Street Journal e Pertini diventa presidente della Repubblica

Viene fondato ed esce il primo numero del Wall Street Journal. 1904 – Italia: la legge Orlando estende l’obbligo scolastico da 9 a 12 anni, ma avrà scarso successo a causa delle poche scuole presenti ...

L’almanacco del Giunco: il 7 luglio nasce Pinocchio e i funerali di Michael Jackson

GROSSETO – Martedì 7 luglio, sant’Oddone vescovo, Giornata mondiale del cioccolato, il sole sorge alle 5.42 e tramonta alle 20.57. Accadeva oggi: 1456 – Giovanna d’Arco viene assolta (nel 1431 era già ...

Viene fondato ed esce il primo numero del Wall Street Journal. 1904 – Italia: la legge Orlando estende l’obbligo scolastico da 9 a 12 anni, ma avrà scarso successo a causa delle poche scuole presenti ...GROSSETO – Martedì 7 luglio, sant’Oddone vescovo, Giornata mondiale del cioccolato, il sole sorge alle 5.42 e tramonta alle 20.57. Accadeva oggi: 1456 – Giovanna d’Arco viene assolta (nel 1431 era già ...