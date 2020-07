All’asta la maglia da ciclismo di Jovanotti ispirata a Zagor (Di mercoledì 8 luglio 2020) La maglia da ciclismo di Jovanotti finisce all'asta. Nella t-shirt compare anche un'altra grande passione, quella per Zagor, che campeggia al centro della maglia con lo Spirito Con La Scure. La maglietta è quella utilizzata per il viaggio che Jovanotti ha fatto tra Argentina e Cile, che Lorenzo Cherubini ha condotto con Augusto Baldoni della Baldoni Bike di Forlì. La t-shirt all'asta è realizzata dalla Sportful ed è già in vendita proprio presso la Baldoni Bike di Forlì, che detiene l'esclusiva per l'Italia. L'amicizia tra Jovanotti e Baldoni è nata molti anni fa, quando Cherubini si rivolse alla sua azienda per ottenere una bici su misura. Già nel 2000, Jovanotti e Baldoni intrapresero il primo viaggio in bicicletta che svolsero tra il Pakistan e la Cina. L'intenzione è quella di programmare un altro lungo viaggio, ... Leggi su optimagazine

