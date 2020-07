Uomini e Donne: Veronica e Giovanni hanno superato la crisi (Di martedì 7 luglio 2020) Veronica e Giovanni hanno superato la crisi e sono sempre più vicini. Ecco le ultime news sulla coppia Uomini e Donne: Veronica e Giovanni hanno superato la crisi Nell’ultima stagione di Uomini e Donne, archiviata definitivamente la relazione con Armando Incarnato, Veronica Ursida ha iniziato la conoscenza con Giovanni Longobardi. Non è stato semplice perchè proprio quando avevano deciso di darsi l’esclusiva il programma è stato interrotto per l’emergenza Coronavirus. Nelle ultime settimane di trasmissione, tuttavia, la conoscenza tra i due è continuata anche se, spesso al centro dello studio, avevano dei forti litigi e incomprensioni. Alla fine lui ha deciso di lasciare la trasmissione da single, ma lei ha deciso di seguirlo e provargli il suo amore. Nelle prime settimane le cose non sono andate molto bene. Veronica e Giovanni si ... Leggi su kontrokultura

