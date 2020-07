Uomini e Donne: Giulia Quattrociocche è Incinta! (Di martedì 7 luglio 2020) Uomini e Donne: l’ex tronista Giulia Quattrociocche, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe in dolce attesa dopo aver iniziato una nuova relazione. Ecco tutti i dettagli sulla notizia… Uomini e Donne si sa, in estate va in pausa, ma i corteggiatori e i tronisti continuano a tenere aggiornati i follower sulla loro vita privata, attraverso i social. Poche ore fa è emersa una notizia interessante: Giulia Quattrociocche, ex tronista romana, è incinta. La notizia è veritiera oppure si tratta di un’ennesima fakenews? Scopriamo di più. Giulia Quattrociocche aveva avuto, nel Trono Classico di Uomini e Donne, un percorso piuttosto travagliato che si era però concluso con la scelta di Daniele Schiavon. Con quest’ultimo le cose andavano molto bene e c’era anche una grande intesa, al punto che i due sono tornati nel programma di ... Leggi su uominiedonnenews

