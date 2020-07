Ultime Notizie Roma del 07-07-2020 ore 07:10 (Di martedì 7 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla Gabriella Luigi in studio dopo un vertice è andato avanti tutta la notte del Consiglio dei Ministri approvato Salvo intese il testo del decreto semplificazioni fonti di governo precisano si tratta di intese tecniche non politiche vedi bene Intanto anche al Programma Nazionale di riforma opere prioritarie ferroviari e stradali potranno essere commissariate con appositi decreti da qui a fine anno per il recovery Found oggi con te sarà a Lisbona dal premier portoghese costa domani a Madrid dallo spagnolo Sanchez almeno 14 dei 225 passeggeri arrivati a Roma con un volo dalla capitale bengalese darka sono risultati positivi al coronavirus Oggi sono attesi risultati per tutti gli altri per ilvento in isolamento calano Intanto in Italia e ricoveri in terapia intensiva anche il vaccino a cui sta ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: Jair Bolsonaro ha i sintomi della malattia Fanpage.it "L’ultima intervista a parlare di mistici, religione e musica"

Un passo indietro, a tre mesi fa. Devo intervistare Ennio Morricone e siamo in pieno lockdown. Lui come sempre è disponibilissimo. Risponde, a distanza, alle domande per un’intervista che sarà pubblic ...

Aumentano i malati Più 67 positivi nelle ultime 24 ore

Sono 241.819 i casi complessivi di Coronavirus in Italia, in crescita di 208 unità rispetto al giorno precedente (+0,09%). Il 5 luglio l’aumento era stato di 192 unità. Nelle ultime 24 ore si sono reg ...

