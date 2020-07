Turismo, Cirio “Piemonte terra sicura, campagna da 1,2 mln” (Di martedì 7 luglio 2020) “La campagna da 1,2 milioni si sviluppa in poche settimane, è mirata a sostenere la nostra estate e si affianca al voucher”. Lo dice il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha presentano il piano per il rilancio del Turismo. abr/mrv/red <div>Turismo, Cirio “Piemonte terra sicura, campagna da 1,2 mln”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

