Stuprata e picchiata con una violenza inaudita, trovata nuda in un bosco: aveva solo 4 anni (Di martedì 7 luglio 2020) Era scomparsa la scorsa settimana mentre giocava con i suoi amici, poi la macabra scoperta: Salome Segura Vega a soli 4 anni è stata trovata semi-nuda in un bosco. Trasferita priva di conoscenza in ospedale alla Clínica Medilaser de Neiva, è morta sabato per le lesioni multiple causate da uno stupro e dalle botte ricevute dal suo aggressore. Arriva dalla Colombia questa storia di violenza, che ha ben presto fatto il giro del mondo. Un uomo di 27 anni, Sebastian Mieles Betin, è stato fermato come principale sospettato del decesso della piccola, ma indagini sono ancora in corso da parte della polizia locale per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Betin, che lavora nella fattoria dei genitori di Salome, è al momento accusato di abusi sessuali e omicidio, che tuttavia nega. (Continua...) La bimba, classe 2016, ... Leggi su howtodofor

ilariamongardi : Stuprata e picchiata con violenza, Salome muore a 4 anni: trovata semi-nuda in un bosco - zazoomblog : Orrore in Colombia: La Piccola Salome di 4 Anni Muore dopo Essere Stata Picchiata e Stuprata - #Orrore #Colombia:… - zazoomblog : Scomparsa e trovata nuda nel bosco: stuprata e picchiata fino alla morte - #Scomparsa #trovata #bosco: #stuprata… - Lukyluke311 : RT @Ettore572: Penso che presto saremo costretti a farci giustizia da soli. ?? Stuprata e picchiata con violenza, Salome muore a 4 anni htt… - Ettore572 : Penso che presto saremo costretti a farci giustizia da soli. ?? Stuprata e picchiata con violenza, Salome muore a 4… -