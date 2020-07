Stefano De Martino, felice con l’altra Rodriguez: la reazione dell’ex (Di martedì 7 luglio 2020) Stefano De Martino sembra davvero aver voltato pagina e ritrovato la serenità al fianco di una nuova Rodriguez, anche lei famosa. Ecco il retroscena. foto facebook Stefano De MartinoLa coppia che da anni formava con Belen Rodriguez è ormai definitivamente scoppiata anche dal punto di vista professionale e se l’argentina si consola tra le braccia di un nuovo amore, anche lui non è da meno. Il conduttore di Rai Due e ex ballerino di Amici è stato beccato dal settimanale Chi insieme ad un’altra Rodriguez, che il mondo della televisione conosce molto bene. Ecco il retroscena. Stefano De Martino, felice al fianco di Mariana Rodriguez? Parla il suo ex foto facebookStefano De Martino secondo alcune indiscrezioni avrebbe ritrovato la serenità al fianco di Mariana Rodriguez, la modella che in passato ha partecipato al Grande ... Leggi su chenews

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - CorriereRomagna : Castrocaro, ecco i giovani finalisti. Condurrà Stefano De Martino - - Seoulmate2018 : RT @__allaround: non mi interessa di gossip e di chi sta con chi ma alla notizia di stefano de martino traditore tutti muti, al massimo è s… - tempoweb : Il triangolo dell'estate: Alessia Marcuzzi al mare con le amiche senza il marito. Intanto De Martino e Belen...… - _Phinny_ : RT @__allaround: non mi interessa di gossip e di chi sta con chi ma alla notizia di stefano de martino traditore tutti muti, al massimo è s… -