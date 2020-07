SMCV, recupero e valorizzazione dei simboli della storia cittadina (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Arco di Adriano e Palazzo Teti al centro dei tavoli tecnici che si sono tenuti presso la Sala Giunta del Comune volti ad individuare i percorsi più efficienti volti ad assicurare decoro a due simboli della storia cittadina. Rispetto all’Arco di Adriano, dopo il primo incontro svolto presso la Procura della Repubblica, l’ultima riunione, in presenza dei consulenti tecnici individuati dal P.M. il prof. Gianfranco De Matteis e l’arch. Franco Basile, della dott.ssa Tomeo e l’arch. Manco per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, del Sindaco Antonio Mirra e del dirigente dell’Ufficio tecnico arch. Riccio, ha permesso di individuare il programma di interventi finalizzati alla messa in sicurezza temporanea del monumento tale da risultare propedeutica a successive ... Leggi su anteprima24

