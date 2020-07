Romano: “con la Lega al governo, ora l’Italia sarebbe in mutande” (Di martedì 7 luglio 2020) Il deputato del Pd Andrea Romano dichiara senza dubbi che “Se ci fosse stata la Lega al governo il Paese sarebbe in mutande”. Il deputato che si tagliò i capelli per una scommessa. Il deputato del Pd, Andrea Romano, è salito alla ribalta mediatica per la scommessa – persa – in cui minacciava di radersi a zero se il Partito Democratico avesse governato con i 5 Stelle. Ogni promessa è debito. E Andrea Romano in diretta a Un giorno da pecora su Radio Uno, onorò la parola data tempo fa quando disse: “Se facciamo un governo con i M5s mi raso a zero”. Il deputato dem si presentò in studio con barbiere armato di mantellina e macchinetta mantenendo la promessa e facendosi tagliare a zero i capelli. Grande studioso e insegnante dI storia russa, è famoso anche per i continui attacchi al nemico ... Leggi su chenews

LaStampa : Dalla collaborazione con Sergio Leone a quella con Quentin Tarantino, il compositore romano è diventato immortale. - FsSenni : RT @SardoneSilvia: IL #VELO ISLAMICO E' SIMBOLO DI SOTTOMISSIONE! Silvia 'Aisha' #Romano in un'intervista rivendica la sua conversione all'… - SoniaLaVera : RT @distefanoTW: Un giorno faremo suonare così la nostra nazione: con le sue diversità, le sue voci uniche, i cori delle masse, le eccellen… - DDionisiu : RT @distefanoTW: Un giorno faremo suonare così la nostra nazione: con le sue diversità, le sue voci uniche, i cori delle masse, le eccellen… - Roky99760738 : RT @La_manina__: Si indignano per Silvia Romano che definisce il velo un simbolo di libertà e poi votano un partito che metterebbe volentie… -

Ultime Notizie dalla rete : Romano “con Ciampino, l’arrivo in Italia di Silvia Romano Corriere TV