Roma, Fonseca in dubbio: Baldini cerca alternative per la panchina (Di martedì 7 luglio 2020) La Roma sta vivendo un momento di grande incertezza societaria, complicata dalla crisi economica post-Covid. Il club giallorosso è in procinto di cambiare proprietario e dunque sembra difficile pensare ad un cambio di allenatore. Il rendimento della squadra però mette in dubbio la posizione di Paulo Fonseca. Pallotta appare molto preoccupato, ma confida nel feeling del tecnico portoghese nelle Coppe. Infatti, se Fonseca riesce a superare Parma e Brescia, ad agosto si potrà giocare le sue carte ad agosto, in Europa League. In ogni caso, il presidente ha comunicato ai suoi più stretti collaboratori che la società resta in vendita, non convinto dalla proposta di un gruppo paraguaiano che pare intenzionato a portare Cavani alla Roma. Pallotta, in attesa della riunione di maggioranza del Comune di Roma che martedì auspicabilmente dovrebbe rilanciare ... Leggi su sportface

