Renzi: “M5s voterà Mes. Se pensano di prendere quei soldi con la patrimoniale, dovranno passare sul mio cadavere”. E loda Berlusconi (Di martedì 7 luglio 2020) “In questo momento chi è il buono, chi è il brutto, chi è il cattivo? Non penso che Salvini sia il cattivo, però abbiamo fatto bene a mandarlo a casa e a impedirgli di prendere i pieni poteri un anno fa. Oggettivamente sono stato incoerente e abbiamo fatto l’accordo col M5s. E’ una cosa che ancora mi fa macerare dentro. Però rivendico questa scelta”. Così inizia la lunga intervista rilasciata dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al direttore del Foglio Claudio Cerasa, in occasione della presentazione del suo libro “La morsa del cavallo” al Castello di Santa Severa (Roma). Sempre sulla falsariga del celebre film di Sergio Leone, Renzi continua la sua personale “classifica: “Abbiamo fatto l’accordo col M5s per impedire una deriva che avrebbe potuto portare il nostro Paese a una visione ... Leggi su ilfattoquotidiano

