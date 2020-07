Rangnick è nervoso: le domande inutili e le smentite che fanno parte del gioco. Ora è importante… (Di martedì 7 luglio 2020) E’ finanche inutile chiedere a Rangnick se ha raggiunto un accordo con il Milan. Cosa ti dovrebbe rispondere “sì, ho firmato?”. Normale che ci siano gli accordi da tempo, normale che il Milan smentisca alla vigilia di una partita importante, meno normale il giochino che si fa sugli allenatori su candidature alcune false (non è questo il caso) altre certificate da mesi e mesi. Il Milan ha deciso, punto, Rangnick è pronto per una nuova avventura. Adesso giochiamo Milan-Juve, una bella serata di calcio, un passaggio fondamentale non soltanto per la voglia bianconera di raccogliere il nono scudetto consecutivo. Ma sarà anche importante dire a Stefano Pioli che il Milan ha scelto, da tempo, possibilmente senza aspettare fine luglio o metà agosto… Foto: Bild L'articolo Rangnick è nervoso: le domande inutili e le smentite che ... Leggi su alfredopedulla

Dal maestro Giampaolo al professore Rangnick, passando dal ‘normalizzatore' Pioli. Tutto in poco più di dodici mesi. Il Milan del fondo Elliott, quello ormai totalmente in mano ad Ivan Gazidis e sempr ...

