Quando esce il prossimo Dpcm del Premier Conte? Scadenza il 14 luglio

Quando è previsto il prossimo decreto di Giuseppe Conte? Quando uscirà il prossimo Dpcm? Quello attuale ha validità da lunedì 15 giugno al 14 luglio, data di Scadenza per alcune linee guide proclamate lo scorso mese. Ci potrebbero essere novità di rilievo su vari aspetti, quali i centri sportivi e discoteche, più in generale anche sul distanziamento e sulle mascherine. Le direttive più specifiche valgono sempre regione per regione, anche in base all'andamento della pandemia. Conte potrebbe annunciare in conferenza stampa il prossimo Dpcm nel weekend tra sabato e domenica o al più tardi all'inizio della prossima settimana (lunedì 13 luglio).

Ultime Notizie dalla rete : Quando esce Quando esce La casa di carta 5? Álvaro Morte avverte che ci vorrà molto tempo Justnerd.it Formula 1, GP Austria review: Bottas esce dalla mischia

Non era mai successo in precedenza: Bottas è rimasto in testa dall’inizio alla fine, nonostante questo sia stato il GP d’Austria con più Safety Car, ben tre, a spezzare il ritmo dei partecipanti. Un t ...

Scuola primaria, alla porta i maestri non laureati in Scienze della formazione dal 2002

Arrivano le prime lettere di licenziamento per i seimila docenti della primaria che avevano fatto ricorso contro la sentenza che nel 2017 ha dichiarato il loro titolo di studio non più abilitante, se ...

